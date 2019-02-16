Экс-защитник «Спартака» Евгений Макеев перешел в «Ротор»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев сменил клуб в первенстве Олимп-ФНЛ. Он стал игроком «Ротора».

29-летний игрок, ранее расторгший контракт с «Сочи», присоединился к «Ротору». Детали контракта неизвестны.

«С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Предстоит много работы, нужно побыстрее влиться в коллектив. У «Ротора» богатая история и традиции.

В Волгограде прекрасный стадион, на который с удовольствием идут болельщики. Хочу быть полезным команде и радовать волгоградцев красивой игрой», – прокомментировал трансфер Макеев.

Макеев выступал за «Сочи» в первой половине сезона, перейдя из «Ростова».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ротора»