Зинедин Зидан: «Я выпустил Люку не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о победе над «Уэской» (3:2). Также французский специалист рассказал, почему в стартовом составе «сливочных» вышел его сын — Люка.

«Матч был сумасшедшим в хорошем смысле слова. Мы помучились, но должны поздравить с этим «Уэску». Очень сложный сезон. По ходу у нас были и хорошие отрезки, и тяжелые.

Люка – третий вратарь. Куртуа не был готов, Кейлор – был, но мы решили дать ему отдохнуть. Я доволен его игрой и рад за него. Все сработало.

Первый пропущенный гол – это наша ошибка. Но в целом мы провели хороший матч. Мы стараемся победить в каждой игре. Нужно было что-то изменить, поэтому вышел Мариано, и это сработало.

Игроки приехали после двух изнуряющих матчей, плюс дорога… Нужно дать игровое время тем, кто тренировался 15 дней. Очень приятно говорить такое игрокам и принимать решения.

Я не занимаюсь кастингом. Я выбираю лучшую команду, чтобы победить в матче. Почему не дать сыграть тем, кто тренируется и работает здесь 15 дней, и дать отдохнуть тем, кто был в сборных?

Не думаю, что сейчас, когда начинается сезон, думаешь о том, что можно взять трофеи, играя только одиннадцатью игроками. Этого больше нет. В мое время такое было, но мы тогда играли по 30 матчей за сезон. Но сейчас нет.

Люди могут подумать, что я хочу кого-то порадовать, но я могу честно сказать, что это не так. Я здесь не для того, чтобы кому-то угодить. Я выпустил Люку не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала», как и любой другой здесь.

Я не буду оценивать его игру как отец. Только как тренер «Реала». Он с характером, он достаточно зрелый футболист, чтобы сыграть.

Бензема играет здесь уже 10 лет, но этот сезон, возможно, лучший в его карьере. Я рассчитываю на него. Карим – игрок нашего клуба, и я не думаю, что это изменится.

Мы хотим закончить сезон хорошо, и мы это сделаем. Мотивация никуда не пропала, у каждого она своя», – сказал Зидан.

После 29 туров «Реал» находится на третьем месте в таблице чемпионата Испании. У «сливочных» 57 очков. Отрыв от идущего на втором месте «Атлетико» составляет 2 очка, от лидера («Барселоны») — 12 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: El Chiringuito