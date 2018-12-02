Руслан Камболов: «Бельгийцы – фавориты, но легко им точно не будет»

Автор: Роман Шлуинский 0

Защитник сборной России Руслан Камболов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

«Группа интересная. Думаю, борьба за две путевки будет вестись между Бельгией, Шотландией и нами, но и три другие команды могут преподнести сюрприз. Бельгийцы – фавориты, но легко им точно не будет.

К слову, Казахстан – знаковая для меня сборная, ведь именно в матче с ней я дебютировал в составе сборной России», – сказал Руслан Камболов.

Напомним, по итогам жеребьевки Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер сборной России

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