Руслан Камболов: «Бельгийцы – фавориты, но легко им точно не будет»

Защитник сборной России Руслан Камболов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

«Группа интересная. Думаю, борьба за две путевки будет вестись между Бельгией, Шотландией и нами, но и три другие команды могут преподнести сюрприз. Бельгийцы – фавориты, но легко им точно не будет.

К слову, Казахстан – знаковая для меня сборная, ведь именно в матче с ней я дебютировал в составе сборной России», – сказал Руслан Камболов.

Напомним, по итогам жеребьевки Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер сборной России