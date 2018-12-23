Павел Мамаев и Александр Кокорин сыграют в футбол с охранниками СИЗО

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев примут участие в футбольном матче. Они сыграют в составе команды заключенных с командой охранников СИЗО «Бутырка».

Футболисты уже дали согласие на участие в матче. Идея о проведении матча между заключенными и охранниками была одобрена в Федеральной службе исполнения наказаний. Заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко отметил, что ранее в колониях уже проводились подобные встречи, однако прежде в таких матчах никогда не принимали участие профессиональные футболисты.

Отмечается, что в СИЗО созданы все условия для проведения встречи. Кокорину и Мамаеву планируют сшить толстовки с их действующими игровыми номерами.

Фото: Global Look Press
Источник: Московский комсомолец

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мамаев

Павла Мамаева могут выпустить под залог

Агент Криворученко: «Скорее всего, будет небольшой срок, но условный»

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 