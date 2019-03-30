Член совета директоров «Спартака»: «Скорее всего, Денис поссорился с теми, кто управляет теневой стороной футбола»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказал свое мнение о конфликте полузащитника команды Дениса Глушакова с болельщиками «красно-белых». По его словам, у 32-летнего футболиста начались проблемы после ссоры с теми, кто управляет теневой стороной футбола.

«Почему капитан стал главным врагом трибун? Скорее всего, Денис в какой-то момент поссорился с теми, кто управляет теневой стороной футбола. И дальше у парня начались проблемы.

У меня только такое объяснение. Потому что не вижу других поводов так уничтожать игрока, который принял большое участие в завоевании титула, как и любимый фанатскими трибунами персонаж [Каррера].

Да, сейчас Денис не выглядит так ярко, как в чемпионском сезоне. Но тут ведь вопрос к тренеру: считает, что готов – ставит, не считает – оставляет на скамейке.

А то остервенение, с которым Глушакова кроют некоторые на секторах… Тут явно замешаны какие-то внешние факторы – само по себе такое в голову не придет», – сказал Федун.

В нынешнем сезоне Денис Глушаков принял участие в 13 матчах Российской Премьер-лиги, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»