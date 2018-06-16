Петр Чех может продолжить карьеру в «Наполи»

Вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех может перебраться в Италию. Его ждут в «Наполи».

Вратарь «Арсенала» Петр Чех может перейти в «Наполи» на правах аренды. 36-летний голкипер уже работал с новым главным тренером неаполитанцев Карло Анчелотти, когда итальянец возглавлял «Челси».

Сообщается, что вероятный переход вратаря «Байера» Бернда Лено в лондонский клуб может подтолкнуть Чеха к переезду в Италию.

В минувшем сезоне Чех провел 38 игр в составе «канониров» и пропустил 52 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzeta dello Sport