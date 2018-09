Алекс Фергюсон впервые после инсульта посетит матч «Мачестер Юнайтед»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон посетит матч на «Олд Траффорд». В мае он попал в больницу.

В рамках 6-го тура чемпионата Англии «красные дьяволы» сыграют против «Вулверхэмптона».

«Добро пожаловать на «Олд Траффорд», сэр Алекс», – написали в твиттере «МЮ».

В мае 76-летний Фергюсон попал в больницу, где успешно перенес операцию после инсульта.

Welcome back to Old Trafford, Sir Alex. #MUFC pic.twitter.com/RpDnitdrJZ

— Manchester United (@ManUtd) September 22, 2018