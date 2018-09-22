Алекс Фергюсон впервые после инсульта посетит матч «Мачестер Юнайтед»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Алекс Фергюсон

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон посетит матч на «Олд Траффорд». В мае он попал в больницу.

В рамках 6-го тура чемпионата Англии «красные дьяволы» сыграют против «Вулверхэмптона».

«Добро пожаловать на «Олд Траффорд», сэр Алекс», – написали в твиттере «МЮ».

В мае 76-летний Фергюсон попал в больницу, где успешно перенес операцию после инсульта.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»

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