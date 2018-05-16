Сергей Рыжиков может продолжить карьеру в «Спартаке»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Сергей Рыжиков

«Спартак» может подписать голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова. Вратарь будет заменой травмированному Александру Селихову.

«Спартак» начал поиски еще одного вратаря из-за травмы Александра Селихова. 24-летний голкипер был прооперирован из-за разрыва ахиллового сухожилия и может пропустить около полугода.

Московский клуб может подписать годичный контракт с 37-летним вратарем.

Рыжиков объявил об уходе из «Рубина» после 10 лет, проведенных в клубе. В этом сезоне он провел 13 матчей в РФПЛ, 3 из них – на ноль.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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