Обращение главного тренера сборной Хорватии Златко Далича к хорватским политикам оказалось фейком

Открытое письмо, якобы написанное главным тренер сборной Хорватии Златко Даличем, оказалось фейком. Настоящим автором письма является журналист Игор Премужич.

Ранее на неофициальной странице сборной Хорватии в фейсбук появилось обращение главного тренера хорватской сборной Златко Далича к фанатам, в котором он критикует политиков и говорит, что все призовые от ЧМ-2018 команда отдаст в благотворительный фонд. На самом деле автором письма является журналист Игор Премужич.

«Вчера я написал текст из параллельной вселенной, в которой Златко Далич со всеми игроками и персоналом дистанцируется от политической элиты Хорватии. В этом воображаемом письме он делает то, что полагается истинному спортсмену и патриоту.

Наконец, я подписал текст и четко указал, что он не был написан Златко Даличем. Эксперимент и вброс темы в массы показал интересные результаты. Я показал, что подавляющее большинство людей даже не читали этот текст», – сказал Премужич.

Ознакомиться с полным текстом послания журналиста можно здесь.

Источник: Dnevno.hr

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1