«Локомотив» арендовал 18-летнего грузинского хавбека Хвича Кварацхелию

Автор: Поршнев Тимофей 0

Хвича Кварацхелия

Полузащитник Хвича Кварацхелия подписал контракт с «Локомотивом». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

18-летний Кварацхелия является воспитанником академии тбилисского «Динамо», а в марте 2018 года перешел в «Рустави».

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал переход в команду полузащитника Хвичи Кварацхелии. «Один грузин – хорошо, а два – еще лучше!» – сказал Кверквелия.

Фото: твиттер «Локомотива»
Источник: твиттер «Локомотива»

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