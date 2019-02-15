«Локомотив» арендовал 18-летнего грузинского хавбека Хвича Кварацхелию

Полузащитник Хвича Кварацхелия подписал контракт с «Локомотивом». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

18-летний Кварацхелия является воспитанником академии тбилисского «Динамо», а в марте 2018 года перешел в «Рустави».

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал переход в команду полузащитника Хвичи Кварацхелии. «Один грузин – хорошо, а два – еще лучше!» – сказал Кверквелия.

«Один грузин – хорошо, а два – ещё лучше!» 😄🇬🇪 pic.twitter.com/XOtQp1lCKX — ФК Локомотив (@fclokomotiv) February 15, 2019

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: твиттер «Локомотива»