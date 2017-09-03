Сумма отступных за форварда «Атлетико» Антуана Гризманна уменьшилась с 200 миллионов евро до 100

В июне «Атлетико» договорился с Гризманном о том, что сумма оступных за игрока составит 200 миллионов евро. Соглашение носило временный характер и действовало до завершения летнего трансферного окна.

С 1 сентября сумма отступных за француза снова равняется 100 миллионам евро.

Мадридцам запрещено заявлять новых футболистов до января 2018 года. Гризманн сообщил, что не собирается уходить из «Атлетико» до этого срока.

Фото: Global Look Press

Источник: AS