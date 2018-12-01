Куртуа назвал лучших голкиперов мира

Автор: Дарья Григорьева 0

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа назвал лучших в мире вратарей. На данный момент, он выделил троих футболистов. 

«Три лучших вратаря? Я бы назвал тер Штегена из «Барселоны», Алисона Бекера, который выступает за «Ливерпуль», и Яна Облака из «Атлетико». Все они великие вратари, но сложно сказать, кто из них лучший. Многое зависит от обороны и от всей команды. Думаю, я тоже показал, что нахожусь на высоком уровне» — заявил Куртуа.

Напомним, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших голкиперов мира по итогам 2018 года. Первое место занял Тибо Куртуа («Реал» Мадрид). За ним расположился Уго Льорис («Тоттенхэм»). Третья строчка досталась Джанлуджи Буффону («Ювентус»/«ПСЖ»).

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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