«Зенит» может временно вернуться на «Петровский»

Автор: Никита Воробьев 0

Крестовский

До конца 2017 года стадион «Санкт-Петербург» передадут в собственность «Зениту». До этого времени несколько матчей клуб с берегов Невы может сыграть на «Петровском».

Передача стадиона состоится только после того, как подрядчики устранят неполадки с раздвижной крышей и обустроят внутренние помещения арены. Напомним, что ранее на ней были обнаружены протечки крыши.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко уже прокомментировал эту информацию, заявив, что клуб будет выступать только на «Санкт-Петербурге».

«Зенит» отыграл три матча на новом стадионе в прошлом чемпионате, затем на нем прошли игры Кубка Конфедераций. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые провели две встречи в РФПЛ и одну в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: АБН

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