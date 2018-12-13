Лига Европы. 6-й тур. «Краснодар» проиграл «Севилье» с разгромным счетом

В последнем туре группового этапа Лиги Европы «Краснодару» пришлось сыграть на выезде с «Севильей». Гости потерпели сокрушительное поражение.
Лига Европы. 6-й тур
СЕВИЛЬЯ — КРАСНОДАР — 3:0 (2:0)
Севилья. 13 декабря.
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан». 34414 зрителей.
Судья: Даниель Стефански (Польша).
«Севилья»: Вацлик, Меркадо, Каррисо, Гомес, Промес, Меса, Банега (Амаду, 70), Васкес, Эскудеро, Бен Йеддер (Навас, 72), Силва (Муриэль, 77).
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Каборе, Газинский, Вандерсон (Шишкин, 77), Перейра (Стоцкий, 51), Классон, Игнатьев (Куэва, 61).
Голы: 1:0 — Бен Йеддер (5), 2:0 — Бен Йеддер (10), 3:0 — Банега (49, с пенальти).
Предупреждения: Газинский (14), Промес (40), Рамирес (40), Банега (65).
Удаление: Рамирес (48).
14 (8) удары (в створ) 8 (3)
12 фолы 13
7 угловые 2
2 офсайды 1
56 % владения мячом 44
Матч у «Краснодара» по-настоящему не задался. Уже на 5-ой минуте прессинг испанцев дал результат: после рикошета от ноги Каборе мяч отлетел в штрафную Бен Йеддеру, который с легкостью поразил ворота. Через еще 5 минут Бен Йеддер оформил дубль, классно приняв 50-метровую передачу Гомеса и выйдя один на один с вратарем. Фьолусен же помешать нападающему не смог. Окончательно «Сивелья» добила гостей в начале второго тайма. Пропустив контратаку «Краснодар» мог пропустить гол, но этому помешал Рамирес. Правда, он сыграл рукой. Ранее у него было предупреждение, поэтому теперь защитник был удален, а в ворота «быков» назначили пенальти. Банега пробил, а Крицюк коснулся мяча, но не повезло: он отскочил в ворота. Таким образом, «Севилья» смогла одержать уверенную победу, взяв 1-ое место в группе J.
Фото: твиттер «Севильи»
Источник: Еженедельник «Футбол»