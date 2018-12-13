Лига Европы. 6-й тур. «Краснодар» проиграл «Севилье» с разгромным счетом

В последнем туре группового этапа Лиги Европы «Краснодару» пришлось сыграть на выезде с «Севильей». Гости потерпели сокрушительное поражение.

Лига Европы. 6-й тур

СЕВИЛЬЯ — КРАСНОДАР — 3:0 (2:0)

Севилья. 13 декабря.

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан». 34414 зрителей.

Судья: Даниель Стефански (Польша).

«Севилья»: Вацлик, Меркадо, Каррисо, Гомес, Промес, Меса, Банега (Амаду, 70), Васкес, Эскудеро, Бен Йеддер (Навас, 72), Силва (Муриэль, 77).

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Каборе, Газинский, Вандерсон (Шишкин, 77), Перейра (Стоцкий, 51), Классон, Игнатьев (Куэва, 61).

Голы: 1:0 — Бен Йеддер (5), 2:0 — Бен Йеддер (10), 3:0 — Банега (49, с пенальти).

Предупреждения: Газинский (14), Промес (40), Рамирес (40), Банега (65).

Удаление: Рамирес (48).

14 (8) удары (в створ) 8 (3)

12 фолы 13

7 угловые 2

2 офсайды 1

56 % владения мячом 44

Матч у «Краснодара» по-настоящему не задался. Уже на 5-ой минуте прессинг испанцев дал результат: после рикошета от ноги Каборе мяч отлетел в штрафную Бен Йеддеру, который с легкостью поразил ворота. Через еще 5 минут Бен Йеддер оформил дубль, классно приняв 50-метровую передачу Гомеса и выйдя один на один с вратарем. Фьолусен же помешать нападающему не смог. Окончательно «Сивелья» добила гостей в начале второго тайма. Пропустив контратаку «Краснодар» мог пропустить гол, но этому помешал Рамирес. Правда, он сыграл рукой. Ранее у него было предупреждение, поэтому теперь защитник был удален, а в ворота «быков» назначили пенальти. Банега пробил, а Крицюк коснулся мяча, но не повезло: он отскочил в ворота. Таким образом, «Севилья» смогла одержать уверенную победу, взяв 1-ое место в группе J.

Фото: твиттер «Севильи»

Источник: Еженедельник «Футбол»