Болельщики из Египта поздравят Салаха с днем рождения 26-минутной песней на матче с Уругваем

Фанаты сборной Египета приготовили поздравление для лидера национальной сборной Мохаммеда Салаха. Он отмечает сегодня 26-й день рождения.

Болельщики исполнят в честь форварда «Ливерпуля» песню в стартовом матче ЧМ-2018 с командой Уругвая в Екатеринбурге.

«Мы все заранее договорились в фэйсбуке, и во время первого тайма матча со сборной Уругвая все болельщики будут 26 минут петь поздравительную песню Салаху, ведь ему сегодня исполняется 26 лет», – рассказал египетский болельщик Чаир Джордж.

Также болельщики нарисовали плакат с надписью «У нас есть сила, дух и Салах».

Египтяне проведут первый за 28 лет матч чемпионата мира. Салах в четверг впервые занимался в общей группе после травмы плеча, полученной 26 мая в финале Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС