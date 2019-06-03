«Реал» не намерен платить больше 70 млн евро за Эриксена

Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену. Клуб готов приобрести игрока.

Как сообщает источник, «сливочные» планируют приобретение футболиста, но они не намерены отдавать за него больше 70 млн евро. Причем королевский клуб будет готов к трудностям во время переговоров со «шпорами», если таковые возникнут при общении с президентом лондонской команды Дэниелом Леви. Кроме того даже есть информация, что мадридцы уже успели провести встречу по трансферу датчанина.

Утверждается, в хавбеке «Тоттенхэма» испанцы видят потенциальную замену Луке Модричу.

Напомним, Эриксен перешел в команду Маурисио Почеттино в 2013 году. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 35 матчей, забил восемь мячей и сделал 12 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS