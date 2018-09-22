Александр Головин: «От травмы полностью восстановился. Сколько буду играть – зависит от тренеров «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о своем дебюте во Франции. Россиянин вышел на поле во втором тайме в матче с «Нимом» (1:1).

«Большое спасибо за поздравления с дебютом. Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй гол, у нас были.

Нам нужно набирать очки. Тем более, в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре.

От травмы полностью восстановился, сколько буду играть, зависит от решения тренерского штаба. Моя задача – работать на максимуме и приносить пользу команде», – сказал Головин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»