Александр Головин: «От травмы полностью восстановился. Сколько буду играть – зависит от тренеров «Монако»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Golovin

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о своем дебюте во Франции.  Россиянин вышел на поле во втором тайме в матче с «Нимом» (1:1).

«Большое спасибо за поздравления с дебютом. Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй гол, у нас были.

Нам нужно набирать очки. Тем более, в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре.

От травмы полностью восстановился, сколько буду играть, зависит от решения тренерского штаба. Моя задача – работать на максимуме и приносить пользу команде», – сказал Головин.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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