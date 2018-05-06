Полиция не нашла видеодоказательств того, что Дмитрий Тарасов избил фаната «Спартака»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Tarasov

Вопрос об избиении фаната «Спартака» решен. Дмитрий Тарасов не виновен.

Фанат «Спартака» Андрей Измайлов, обратившийся в полицию с заявлением о том, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов нанёс ему побои, получил «красную карточку» от московского ресторана, в котором якобы произошёл инцидент. Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, не обнаружили видеодоказательств.

«Камеры не работают в записи. Я просто смотрю, кто где находится у меня на местах», — сказал директор ресторана в интервью телеканалу «Россия 24».

Руководители ресторана уверены, что история с избиением — чистый вымысел ради самопиара в Интернете.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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