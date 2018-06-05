Вратарь сборной Туниса симулировал травму, чтобы его команда смогла поесть

Футболисты из Туниса нашли хитрый способ пополнять силы на матчах во время поста в священный месяц Рамадан. Как только наступает момент, когда им впервые с раннего утра можно поесть, вратарь неожиданно получает легкую травму.

В товарищеских матчах сборной Туниса с командами из Португалии и Турции вратарь тунисской сборной применил тактический прием. Во время обеих игр он падал и показывал, что ему больно, именно в тот момент, когда его товарищи по команде могли завершить свой пост, обязательный для мусульман во время Рамадана.

По правилам во время священного в исламе месяца Рамадан верующие не должны есть и пить от восхода до заката солнца. Есть несколько исключений (например, для беременных женщин, больных и пожилых людей), но национальная футбольная сборная в этот список явно не попадает, несмотря на нагрузки во время матча. Игроки сборной Туниса вынуждены не есть и не пить целый день, а потом ещё отыгрывать матч. Но их вратарь Муэ Ассен решил эту проблему.

Во время матча с Португалией 28 мая сборная Туниса проигрывала со счетом 2:1, но запросила перерыв на шесть минут, объяснив его лёгкой травмой Ассена. Пока им занимались медики, остальные тунисские игроки добежали до трибуны, где тренер дал им воды и фиников и протеиновых батончиков. Затем такая же история повторилась 1 июня на матче с Турцией.

Комментаторы заметили, что обе «травмы» Ассена (которые нисколько не помешали ему играть дальше) совпали по временем с закатом солнца: вратарь давал своей команде возможность перекусить, как только разрешалось закончить пост на день.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC