Садио Мане выбыл из-за травмы на 6 недель

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане получил травму в расположении национальной сборной Сенегала. Из-за этой травмы футболист пропустит около 6 недель.

У игрока выявлено повреждение задней поверхности бедра, которое он получил во время матча квалификации ЧМ-2018 против сборной Кабо-Верде. Мане был заменен на 89-й минуте, когда сенегальцы вели 2:0.

Футболист «Ливерпуля» совершенно точно не поможет своей команде в матчах чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Хаддерсфилда», «Вест Хэма» и «Саутгемптона», а также в обоих лигочемпионских матчах против словенского «Марибора». Под вопросом его участие в играх против «Севильи» и «Челси».

В этом сезоне на счету Мане три гола и две результативные передачи в девяти матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1