Капитан «Ромы» может перейти в «Севилью»

Полузащитник сборной Италии и капитан «Ромы» Алессандро Флоренци может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Итальянец может оказаться в Испании.
По информации Il Messaggero, спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи хочет видеть 28-летнего футболиста в своем клубе.
Сообщается, что «Рома» готова расстаться с Флоренци, если поступит выгодное предложение. Источник утверждает, что римский клуб не станет рассматривать предложения, оценивающие Флоренци ниже, чем в 30 миллионов евро.
Текущий контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии Флоренци забил три мяча и отдал две результативные передачи в 29 матчах за «Рому».
Фото: Global Look Press
Источник: Il Messaggero