Капитан «Ромы» может перейти в «Севилью»

Полузащитник сборной Италии и капитан «Ромы» Алессандро Флоренци может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Итальянец может оказаться в Испании.

По информации Il Messaggero, спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи хочет видеть 28-летнего футболиста в своем клубе.

Сообщается, что «Рома» готова расстаться с Флоренци, если поступит выгодное предложение. Источник утверждает, что римский клуб не станет рассматривать предложения, оценивающие Флоренци ниже, чем в 30 миллионов евро.

Текущий контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Италии Флоренци забил три мяча и отдал две результативные передачи в 29 матчах за «Рому».

Фото: Global Look Press

Источник: Il Messaggero