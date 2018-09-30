Премьер-лига. 9-й тур. «Краснодар» разгромил «Динамо»

В одном из самых интересных матчей тура «Краснодар» принял московское «Динамо». Хозяева уверенно разгромили соперника.

Премьер-лига. 9-й тур

КРАСНОДАР — ДИНАМО — 3:0 (2:0)

Краснодар. 30 сентября.

Стадион: «Краснодар». 30 124 зрителя.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Мамаев (Перейра, 70), Вандерсон (Стоцкий, 67), Ари, Классон (Куэва, 73).

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич, Козлов, Теттех, Соу (Соснин, 70), Рауш, Кардозу, Жоаозиньо, Луценко (Марков, 59 (Терехов, 75)).

Голы: 1:0 — Ари (18), 2:0 — Классон (45), 3:0 — Классон (55).

Предупреждения: Хольмен (24), Шуньич (35), Рыков (42), Рауш (70).

6 (3) удары (в створ) 8 (1)

10 фолы 12

6 угловые 1

5 офсайды 1

53 % владения мячом 47

«Краснодар» начал обстрел динамовцев с 18 минуты. Тогда Рамирес прорвался по левому флангу и навесил на дальнюю штангу, где Ари мяч принять не смог, но после рикошета от спины Шуньича получил вторую попытку, которой сполна воспользовался. В конце первого тайма Мамаев с центра поля сделал передачу на Ари, который, обработав мяч, остановил его на углу штрафной, дождавшись Классона. Швед получил пас и с линии штрафной забил второй гол в матче. Но на этом он не успокоился. На 55-й минуте Вандерсон расправился с двумя защитниками «бело-голубых» и навесил в штрафную, где уверенно выпрыгнул швед. 3:0! Таким образом, «Краснодар» сохраняет второе место и продолжает догонять «Зенит».

Фото: твиттер ФК «Краснодар»

Источник: Еженедельник «Футбол»