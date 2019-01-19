Полузащитник ЦСКА находится на просмотре в литовском клубе

Спортивный директор «Жальгириса» Дейвидас Чеснаускис сообщил, что полузащитник ЦСКА Тимур Пухов проходит просмотр в литовском клубе. Возможно, он станет его игроком.

«Уже какое-то время у нас на просмотре находится футболист ЦСКА Тимур Пухов. Он производит хорошее впечатление, уже принял участие в одной игре на сборах. Хотим еще на него посмотреть, как он себя проявит. Останется ли он? Пока об этом рано говорить», — сказал Чеснаускис.

Напомним, 20-летний футболист в нынешнем сезоне провел один матч за главную команду армейцев.

Фото: Global Look Press

Источник: sport24.ru