Денис Глушаков намерен перейти в «Ахмат»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков намерен перейти в «Ахмат». В распоряжении полиции оказались аудиозаписи, на которых хавбек рассказывает о своих планах на будущее.

Полузащитник в аудиозаписях якобы заявляет о желании перейти в «Ахмат» после окончания действия контракта со «Спартаком».

Причиной Денис называет снижение официальных доходов и, как следствие, алиментов.

Глушаков полагает, что в чеченском клубе ему пропишут официальную зарплату в 30 тысяч рублей, что серьезно снизит алименты жене Дениса Дарье.

Денис Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. Полузащитник в составе красно-белых стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Фото: Global Look Press
Источник: телеграм-канал Mash

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Фанаты «Спартака» растянули необычный баннер про Глушакова

Денис Глушаков

Состав сборной России на матчи с Германией и Швецией, «Барселона» просматривает игроков из РПЛ, Глушаков может покинуть «Спартак». Главные новости дня

Рауль Рианчо: «Слухи распускают токсичные люди»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 