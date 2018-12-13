Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков намерен перейти в «Ахмат». В распоряжении полиции оказались аудиозаписи, на которых хавбек рассказывает о своих планах на будущее.

Полузащитник в аудиозаписях якобы заявляет о желании перейти в «Ахмат» после окончания действия контракта со «Спартаком».

Причиной Денис называет снижение официальных доходов и, как следствие, алиментов.

Глушаков полагает, что в чеченском клубе ему пропишут официальную зарплату в 30 тысяч рублей, что серьезно снизит алименты жене Дениса Дарье.

Денис Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года. Полузащитник в составе красно-белых стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Mash