«Зенит» объявил о переходе Малкома

«Зенит» объявил о переходе из «Барселоны» бразильского нападающего Малкома. Соглашение с футболистом рассчитано на 5 лет.

Ранее СМИ сообщали, что российский клуб заплатит каталонцам 40 миллионов евро, включая 5 миллионов в виде бонусов в случае выполнения определенных условий.

Бразилец является воспитанником «Коринтианса». Малком дебютировал за эту команду в апреле 2014 года. В общей сложности он отыграл 54 матча в бразильской серии А и Кубке Либертадорес, забил семь мячей, сделал 5 результативных передач, а также выиграл чемпионат страны.

В 2016 году Малком присоединился к французскому «Бордо», за который провел 96 матчей, забил 23 мяча и отдал 16 голевых передач. Летом 2018 года футболист перешел в «Барселону». В прошлом сезоне он провел 24 матча за сине-гранатовых, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

Отметим, что в 2015 году Малком начал выступать за молодежную сборную Бразилии и принял участие в чемпионате Южной Америки U-20, а также ЧМ-2015 среди молодежных сборных.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»