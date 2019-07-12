«Барселона» объявила о трансфере Антуана Гризманна

Автор: Тимофей Поршнев 0

Нападающий Антуан Гризманн перешел в «Барселону». Клуб сам об этом объявил.

Французский форвард заключил с каталонским клубом контракт на пять лет. Ранее сообщалось, что он заработает в общей сложности 105 миллионов евро.

Трансфер обошелся сине-гранатовым в 120 миллионов евро – эта сумма была прописана в контракте 28-летнего игрока с его бывшим клубом «Атлетико» в качестве отступных.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В 257 матчах за клуб во всех турнирах он забил 133 мяча.

Фото: Global Look Press
Источник:  официальный твиттер «Барселоны»

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