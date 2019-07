«Барселона» объявила о трансфере Антуана Гризманна

Нападающий Антуан Гризманн перешел в «Барселону». Клуб сам об этом объявил.

Французский форвард заключил с каталонским клубом контракт на пять лет. Ранее сообщалось, что он заработает в общей сложности 105 миллионов евро.

