«Спартак» объявил о переходе форварда «Ромы» Эсекиэля Понсе

«Спартак» официально подтвердил трансфер нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. «Красно-белые» заключили с игроком долгосрочное соглашение.

В прошлом сезоне 22-летний аргентинец выступал на правах аренды в греческом АЕК, за который провел 43 матча, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.

Понсе перешел в «Рому» в 2015 году, но не провел за основную команду римлян ни одной игры. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»