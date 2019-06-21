«Спартак» объявил о переходе форварда «Ромы» Эсекиэля Понсе

Автор: Тимофей Поршнев 0

Эсекиэль Понсе

«Спартак» официально подтвердил трансфер нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. «Красно-белые» заключили с игроком долгосрочное соглашение.

В прошлом сезоне 22-летний аргентинец выступал на правах аренды в греческом АЕК, за который провел 43 матча, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.

Понсе перешел в «Рому» в 2015 году, но не провел за основную команду римлян ни одной игры.  Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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