Андер Эррера может покинуть «МЮ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера близок к переходу в другую команду. Он может покинуть английский чемпионат. 

Сообщается, хавбеком интересуется «ПСЖ». И испанец готов согласовать с клубом контракт. Парижане намерены платить футболисту 173 тыс. евро в неделю.

Летом Эррера станет свободным агентом и, в таком случае, он сможет бесплатно покинуть «красных дьяволов» и перейти в «ПСЖ».

Напомним, игрок в нынешнем сезоне АПЛ провел 19 матчей, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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