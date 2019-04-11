РФС утвердил председателей и заместителей председателей постоянных комитетов организации

Евгений Гинер переизбран главой финансового комитета РФС. Леонид Федун – заместитель Александра Дюкова в комитете развития.
Были утверждены председатели и заместители председателей постоянных комитетов РФС.
Финансовый комитет
Председатель – Гинер Евгений Леннорович
Заместитель председателя – Бакатин Дмитрий Вадимович
Комитет по безопасности и работе с болельщиками
Председатель – Маркин Владимир Иванович
Заместитель председателя – Лебедев Игорь Владимирович
Заместитель председателя – Мейтин Александр Аркадьевич
Комитет массового футбола
Председатель – Шох Рохус Рохусович
Заместитель председателя – Афанасьев Владимир Иванович
Комитет программ развития футбола
Председатель – Дюков Александр Валерьевич
Заместитель председателя – Федун Леонид Арнольдович
Комитет женского футбола
Председатель – Ефремов Игорь Владимирович
Заместитель председателя – Перонко Иван Александрович
Комитет разновидностей футбола
Председатель – Алаев Александр Александрович
Заместитель председателя – Алиев Эмиль Гуметович
Технический комитет
Председатель – Симонян Никита Павлович
Заместитель председателя – Лексаков Андрей Владимирович
Юридический комитет
Председатель – Блажеев Виктор Владимирович
Заместитель председателя – Рогачев Денис Игоревич
Медицинский комитет
Председатель – Безуглов Эдуард Николаевич
Заместитель председателя – Ачкасов Евгений Евгеньевич
Комитет ветеранов футбола
Председатель – Мирзоян Александр Багратович
Заместитель председателя – Ефанов Геннадий Васильевич
Комитет по маркетингу
Председатель – Соловьев Денис Борисович
Заместитель председателя – Фимушкин Илья Валерьевич
Комитет профессионального футбола
Председатель – Прядкин Сергей Геннадьевич
Заместитель председателя – Соколов Андрей Илларионович
Комитет детско-юношеского футбола
Председатель – Галицкий Сергей Николаевич
Заместитель председателя – Анохин Сергей Вячеславович
Судейский комитет
Председатель – Левников Николай Владиславович
Заместитель председателя – Егоров Александр Анатольевич
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС