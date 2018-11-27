Неймар может вернуться в чемпионат Испании

Неймар возможно вернется в чемпионат Испании. Бывший клуб нападающего «Барселона» уже ведет переговоры о его возвращении в команду.

Футболист «ПСЖ» имеет договоренность с клубом. Он может уйти по завершению сезона при соблюдении ряда условий. Парижане могут отпустить Неймара, если за него предложат 200 млн евро.

Также появилась информация о том, что агент Андре Кюри, который представляет в переговорах сторону «Барселоны», встречался с отцом игрока на прошлой неделе в Лондоне.

Фото: Global Look Press

Источник: beteve