Неймар может вернуться в чемпионат Испании

Неймар возможно вернется в чемпионат Испании. Бывший клуб нападающего «Барселона» уже ведет переговоры о его возвращении в команду.
Футболист «ПСЖ» имеет договоренность с клубом. Он может уйти по завершению сезона при соблюдении ряда условий. Парижане могут отпустить Неймара, если за него предложат 200 млн евро.
Также появилась информация о том, что агент Андре Кюри, который представляет в переговорах сторону «Барселоны», встречался с отцом игрока на прошлой неделе в Лондоне.
Фото: Global Look Press
Источник: beteve