Неймар может вернуться в чемпионат Испании

Автор: Дарья Григорьева 0

Neymar

Неймар возможно вернется в чемпионат Испании. Бывший клуб нападающего «Барселона» уже  ведет переговоры о его возвращении в команду.

Футболист «ПСЖ» имеет договоренность с клубом. Он может уйти по завершению сезона при соблюдении ряда условий. Парижане могут отпустить Неймара, если за него предложат 200 млн евро.

Также появилась информация о том, что агент Андре Кюри, который представляет в переговорах сторону «Барселоны», встречался с отцом игрока на прошлой неделе в Лондоне.

Фото: Global Look Press
Источник: beteve

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