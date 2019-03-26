Квинси Промес привлек внимание топ-клуба Европы

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес привлек внимание европейского топ-клуба. Он обратил на себя внимание «Барселоны».

По сообщениям СМИ, представители каталонского клуба были на матче отбора Евро-2020 между сборными Голландии и Германии (2:3). Они наблюдали за игрой не только Френки де Йонга и Маттейса де Лигта, но и за Промесом. Утверждается, что их привлекло универсальность игрока.

Напомним, полузащитник перешел из «Спартака» в «Севилью» в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 25 матчей, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: OK Diario

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