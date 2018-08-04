Марко Пьяца в ближайшее время станет игроком «Фиорентины»

Полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца близок к переходу в «Фиорентину». У туринского клуба осталось право обратного выкупа 23-летнего хорватского нападающего.

Клубы долгое время не могли прийти к договоренности, так как «Ювентус» намеревался включить в сделку пункт об обратном выкупе. В итоге стороны сошлись на том, что клуб из Флоренции арендует Пьяцу за 2 миллиона евро с правом выкупа за 20 миллионов по завершении сезона. У «Ювентуса» будет возможность выкупить футболиста обратно за 26-27 миллионов.

Сам Пьяца склонялся к переходу в «Фиорентину» и уже согласовал с клубом контракт на пять лет, четыре из которых вступят в силу, если клуб выкупит его через год.

Марко Пьяца является игроком «Ювентуса» с 2016 года, и провел в составе «бьянконери» 16 игр. Зимой 2018 года хорватский футболист был отдан в аренду немецкому «Шальке», за который сыграл семь матчей и забил два гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia