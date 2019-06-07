«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вингера «Суонси»

Полузащитник «Суонси» Даниэль Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». За него могут заплатить более 10 млн фунтов.

«МЮ» объявил о договоренности по трансферу игрока и с ним самим, и с клубом. Джеймс успешно прошел медобследование.

Как только будет открыто трансферное окно для международных трансферов, «Юнайтед» сообщит о дальнейших действиях.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за валлийца 15 миллионов фунтов. Контракт с ним уже согласован. Джеймс в завершившемся сезоне забил 5 голов и отдал 10 голевых передач в 38 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»