«Ливерпуль» следит за ситуацией с Филиппе Коутиньо

Руководство «Ливерпуля» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг полузащитника сборной Бразилии и «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Ранее агент игрока заявил, что «Барселона» отказывается продавать бразильца.

Источник утверждает, что команда Юргена Клоппа, несмотря на нежелание «Барселоны» расставаться с Коутиньо, все еще рассматривает вариант с возвращением футболиста на «Энфилд».

Сообщается, что «Ливерпуль», тем не менее, не хочет платить каталонцам более 142 миллионов фунтов стерлингов за Коутиньо.

В услугах бразильца также заинтересован «ПСЖ». 27-летний Коутиньо в прошлом сезоне забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах испанской примеры.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo