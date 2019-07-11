«Ливерпуль» следит за ситуацией с Филиппе Коутиньо

Автор: Тимофей Поршнев 0

Коутиньо

Руководство «Ливерпуля» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг полузащитника сборной Бразилии и «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Ранее агент игрока заявил, что «Барселона» отказывается продавать бразильца. 

Источник утверждает, что команда Юргена Клоппа, несмотря на нежелание «Барселоны» расставаться с Коутиньо, все еще рассматривает вариант с возвращением футболиста на «Энфилд».

Сообщается, что «Ливерпуль», тем не менее, не хочет платить каталонцам более 142 миллионов фунтов стерлингов за Коутиньо.

В услугах бразильца также заинтересован «ПСЖ». 27-летний Коутиньо в прошлом сезоне забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах испанской примеры.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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