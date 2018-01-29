«Арсенал» требует у «Челси» за Оливье Жиру 35 млн фунтов

«Челси» продолжает переговоры с «Арсеналом» о трансфере форварда Оливье Жиру. «Канониры» готовы продать 31-летнего француза не менее чем за 35 миллионов фунтов.

«Синие» видят в Жиру альтернативу нападающему «Ромы» Эдину Джеко, переход которого может сорваться.

Жиру, в отличие от боснийца, не заигран в сезоне Лиги чемпионов и в случае трансфера может помочь «Челси» в матчах 1/8 финала с «Барселоной».

Ранее Жиру связывали с возможным переходом в «Боруссию», но на замену Пьер-Эмерику Обамеянгу дортмундцы решили приобрести форварда «Кельна» Антони Модеста.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail