«Арсенал» включился в борьбу за Андера Эрреру

Полузащитником «Манчестер Юнайтед» Андером Эррерой заинтересовался еще один клуб. Игрок обратил на себя внимание «Арсенала».

Сообщается, что лондонцы намерены перехватить футболиста у «ПСЖ». Ранее парижане были основными кандидатами на хавбека. Теперь у них появился конкурент, который может решить финансовые вопросы испанца.

Переговоры Эрреры с «красными дьяволами» о продлении соглашения ведутся уже несколько месяцев, но они зашли в тупик. По текущему контракту игрок получает около 93 тыс. евро в неделю и хочет повысить сумму до 175 тыс. евро.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ полузащитник провел 19 матчей, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail