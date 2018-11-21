Оливер Кан может вернуться в «Баварию»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Оливер Кан

Экс-голкипер Оливер Кан может вновь стать частью мюнхенской «Баварии». Немец может занять пост президента клуба.

Оливер Кан может стать президентом мюнхенской «Баварии». Сейчас этот пост занимает УЛи Хенесс.

Ули Хенесс является президентом «Баварии» с 2016 года. До этого он был самым молодым менеджером Бундеслиги: в 27 лет он начинал также в «Баварии».

Оливер Кан так же известен своими выступлениями за мюнхенский клуб. В составе «Баварии» немецкий вратарь восемь раз выигрывал чемпионат Германии и одерживал победу в Лиге чемпионов.

Фото: GLobal Look Press
Источник: Bild

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