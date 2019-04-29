Неймара могут дисквалифицировать минимум на пять матчей

Французская федерация футбола может дисквалифицировать нападающего «ПСЖ» Неймара минимум на пять матчей. Причина — удар фаната после поражения в финале Кубка Франции от «Ренна».

Поднимаясь на церемонию награждения, футболист толкнул фаната, который снимал матч на телефон. Затем между болельщиком и Неймаром произошла словесная перепалка, после чего форвард ударил мужчину в лицо.

Напомним, в финале Кубка Франции «ПСЖ» проиграл «Ренну» в серии пенальти. В составе парижан одиннадцатиметровый не смог реализовать Кристофер Нкунку.

Фото: Global Look Press

Источник: Footmercato