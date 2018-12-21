Квинси Промесу грозит 8 месяцев тюрьмы условно и лишение прав на полгода за вождение в нетрезвом виде

Автор: Поршнев Тимофей 0

Журналист Хосе Эспина рассказал о возможных санкциях к полузащитнику «Севильи» Куинси Промесу. Футболист был задержан за рулем в нетрезвом виде.

«Промесу грозит восемь месяцев тюрьмы плюс штраф в команде. Но в Испании все уголовные сроки до двух лет являются условными и не наказываются заключением под стражу. Как правило, с автомобильными правами после такого прощаются на полгода.

Это не самая повседневная ситуация, но с футболистами – и даже «Севильи» – такое время от времени происходит, поэтому не думаю, что его карьере в клубе это как-то повредит», – сказал Эспина.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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