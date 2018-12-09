Эрнесто Вальверде: «Нам безгранично повезло, что у нас есть Месси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча с «Эспаньолом». Специалист похвалил нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

«Нам безгранично повезло, что у нас есть Месси, и мы наслаждаемся его игрой. Такой футболист, как он, незаменим. У меня никогда не будет слов, чтобы описать Месси. Здорово, что он с нами и продолжает забивать со штрафных» — заявил Вальверде.

Напомним, что встреча «Барселоны» и «Эспаньола» завершилась победой первой команды (4:0). Аргентинский форвард стал автором дубля и голевой передачи.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Football Espana