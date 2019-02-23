Килиан Мбаппе – самый молодой игрок, забивший 50 голов в лиге 1 за последние 45 сезонов

В матче 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Ним» — 3:0. Нападающий парижан Килиан Мбаппе сделал дубль в этой встрече.

20-летний футболист забил 50-й и 51-й голы в лиге 1. В составе «ПСЖ» на его счету 35 голов, в составе «Монако» – 16.

Таким образом, Мбаппе стал самым молодым игроком (20 лет, 2 месяца и 3 дня) за последние 45 сезонов, кому покорилась эта отметка.

На втором месте Янник Стопира (21 год, 11 месяцев и 9 дней), на третьем – Джибриль Сиссе (22 года, 1 месяц и 22 дня).

В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, забив 22 мяча и отдав 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta