Азар сказал, чего не хватает «Манчестер Сити»

Автор: Дарья Григорьева 0

Эден Азар

Нападающий «Челси» Эден Азар подвел итоги матча с «Манчестер Сити»(2:0). Форвард также рассказал, чего не хватает «горожанам».

«Манчестер Сити», прежде всего, силен своими коллективными действиями. Игроки постоянно в движении, в результате чего у соперника образуются открытые пространства. В таком случае  у «Манчестер Сити» появляется больше вариантов для развития игры. Но разница в том, что у них нет Азара» — заявил футболист.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ «Челси» занимает четвертое место с 34 очками. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 41 очком.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Manchester City

Бернарду Силва: «Кто поборется с «Манчестер Сити» за чемпионство? В первую очередь «Челси» и «Ливерпуль»

Правительство Великобритании выступает против участия клубов Англии в Суперлиге

FA планирует сократить число легионеров в клубах АПЛ

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 