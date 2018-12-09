Азар сказал, чего не хватает «Манчестер Сити»

Нападающий «Челси» Эден Азар подвел итоги матча с «Манчестер Сити»(2:0). Форвард также рассказал, чего не хватает «горожанам».

«Манчестер Сити», прежде всего, силен своими коллективными действиями. Игроки постоянно в движении, в результате чего у соперника образуются открытые пространства. В таком случае у «Манчестер Сити» появляется больше вариантов для развития игры. Но разница в том, что у них нет Азара» — заявил футболист.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ «Челси» занимает четвертое место с 34 очками. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 41 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola