Станислав Черчесов: «Джикии будет сложно восстановиться к ЧМ-2018»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с травмой игрока «Спартака» Георгия Джикии. Специалист уверен, что восстановится к ЧМ футболисту будет очень сложно.

«Как ни печально, ситуация знакомая. Гладко никогда не бывает. Ни одного сбора мы не провели в оптимальном составе. Такая вот плохая норма, как ни кощунственно звучит. А Джикии сочувствую и желаю побыстрее поправиться. Только что говорил с ним по телефону, он в Дубае, пообщались.

Плюсов в ситуации нет, но жизнь есть жизнь: теперь задача прооперироваться и восстановиться. Организмы разные, кто-то за шесть месяцев поправляется, кто-то за три. Сейчас тему закрываем, чтобы никого не будоражить, включая Джикию, и продолжаем планомерную каждодневную работу. Хотя опыт подсказывает, что восстановиться к чемпионату мира Георгию будет сложно, учитывая разницу между понятиями «здоров» и «готов», — рассказал Станислав Черчесов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ