Диего Косту могут отстранить на восемь матчей за оскорбление арбитра

Нападающий «Атлетико» Диего Коста может получить длительный срок дисквалификации. Он оскорбил арбитра во время матча 31-го тура примеры с «Барселоной» (0:2).

На 29-й минуте встречи Коста был удален с поля прямой красной карточкой. Рефери Хесус Хиль Мансано указал в протоколе, что игрок оскорбил его мать. Теперь Косте грозит до восьми матчей дисквалификации.

По итогам встречи «Барселона» укрепилась на первой строчке в таблице, набрав 73 очка, а мадридцы идут вторыми, у них 62 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca