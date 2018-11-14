Игрок «Ромы» привлек внимание «Баварии» и «Ювентуса»

Автор: Дарья Григорьева 0

Манолас

Защитник «Ромы» Костас Манолас может сменить клуб. В приобретении футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Бавария».

Контракт Маноласа с итальянским клубом рассчитан до 2022 года. Отступные по соглашению составляют 36 млн евро. «Рома» намерена удержать греческого игрока и предложить ему новый контракт.

Напомним, что Костас Манолас перешел в «Рому» в 2014 году из «Олимпиакоса». В нынешнем сезоне 2018/19 в Серии А он провел 10 игр и забил один мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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