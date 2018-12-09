В европейских лигах только четыре клуба остались без поражений

В европейских топ-5 лигах появились рекордсмены. Только четыре клуба в своих национальных чемпионатах идут без поражений.

Пока ни разу в Серии А не проиграл «Ювентус». Туринский клуб лидирует в таблице с 43 очками. В АПЛ без поражений выступает «Ливерпуль». У команды под руководством Юргена Клоппа 42 очка. В Бундеслиге рекордсменом оказалась «Боруссия» Д. «Шмели» занимают первое место с 36 очками. В чемпионате Франции беспроигрышную серию продолжает «ПСЖ». У парижского клуба 44 очка.

Фото: Global Look Press