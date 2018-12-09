Алана Мамаева: «Я готова забыть измены, но мы словно в гареме, и Паша любит проститутку»

Жена хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала об отношениях с супругом. Она сильно недовольна.

– Он снял девушку в борделе. Приехал в бордель и снял проститутку. Она же села в машину, и у них что-то там произошло с этим водителем (ведущей «Первого канала»). Она вышла, сказала то, что сказал водитель, спровоцировав пьяного Пашу на драку.

Из-за нее все началось. Она приехала в Москву по его вызову, как она обычно это делает. Зная, что она проститутка, что ей от него нужны только бабки, зная, насколько она грязная, и он, все это заведомо зная, говорит мне, что он ее любит. Он не произнес «я ее люблю», но дал мне понять, что ее любит, когда я спросила. Он ответил: «Ну, и тебя тоже».

Я не знаю, как (с этим жить). Я готова простить измены, а мне говорят: «И тебя тоже люблю». Мы в гареме как будто бы. Понятно, что я его люблю, но я тоже не могу постоянно биться об закрытую стену.

— Фанаты вашего мужа и друзья после вашего выступления стали вас обвинять в том, что вы могли как-то повлиять на решение суда.

– Нет, это абсолютно никак не влияет. Единственное, на что это может влиять, – его моральное состояние там, так как и мне тяжело, и ему тяжело. Чем мне с вами поделиться, любовницей? Мне это очень тяжело переживать как жене, тем более после слов на свидании. Мне это трудно переварить, у меня дисбаланс.

— А что он вам сказал?

– Я была готова простить, начать все заново. Я думала, что человек так поменяется, все осознает, но когда я поняла, что он ее любит… А мне стоит биться за человека, который выбирает между проституткой и мной?

— Может, это какое-то помешательство. Но вопрос: стоит ли биться за человека, от которого у вас двое детей?

– Конечно, стоит, но я просто не понимаю, что в его голове происходит, почему, находясь там, он думает о ком-то еще, кроме своей семьи?

— Что будет дальше?

– Надеюсь, он наконец поймет, что есть что, что на каких местах стоит и где должны быть приоритеты. Я до сих пор хочу сохранить семью, но мне очень больно слышать, что у него есть еще женщина, которую он любит. Я делаю все, чтобы сохранить семью. Еще лет 8 назад я бы никогда не простила измену. Сейчас я готова закрыть глаза на все и сказать: «Давай начнем сначала, я не буду ничего вспоминать». Но я не могу заставить его кого-то разлюбить. Эта соперница не просто какая-то женщина, она работает в борделе.

Фото: Global Look Press

Источник: канал НТВ на YouTube