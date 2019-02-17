У Серхио Рамоса 20 удалений в примере и 25 в играх за «Реал»

«Реал» уступил «Жироне» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании. По ходу матча был в рекордный раз удален Серхио Рамос.
Защитник мадридцев Серхио Рамос получил второе предупреждение на 90-й минуте встречи и заработал 20-е удаление за время выступлений в Ла Лиге, упрочив свой же рекорд турнира.
Всего на счету испанца 25 красных карточек в играх за «Реал». Трижды Рамоса удаляли в Лиге чемпионов, дважды – в Кубке Испании.
Защитник «Реала» остается рекордсменом по числу красных карточек, полученных в составе одного клуба примеры.
Видеообзор матча «Реал» — «Жирона» — 1:2
Фото: Global Look Press
Источник: Marca