Лига наций. 16 ноября. Результаты дня

Завершились очередные матчи Лиги наций. В главном встрече дня сборная Голландии победила Францию
Голландия — Франция — 2:0 (1:0)
(Вейналдум, 44, Депай, 90, с пенальти)
Уэльс — Дания — 1:2 (0:1)
(Бэйл, 89; Йоргенсен, 42, Брэйтуэйт, 88)
Словакия — Украина — 4:1 (2:0)
(Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61; Коноплянка, 47)
Словения — Норвегия — 1:1 (1:0)
(Вербич, 9; Йонсен, 85)
Кипр — Болгария — 1:1 (1:0)
(Захариу, 24; Димитров, 89, с пенальти)
Лихтенштейн — Македония — 0:2 (0:0)
(Барди, 53, Несторовски, 90)
Гибралтар — Армения — 2:6 (1:1)
(Де Барр, 10, Пристли, 78; Мовсисян, 27, 48, 52, 54, Карташян, 66, Карапетян, 90)
Фото: твиттер сборной Франции
Источник: Еженедельник «Футбол»