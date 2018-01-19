Денис Глушаков раскритиковал зарплаты в футболе

Автор: Лидия Дидык 0

Денис Глушаков

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о зарплатах в профессиональном футболе. Капитан московского клуба раскритиковал финансовую систему в футболе. 

По мнению хавбека, детско-юношеские тренеры получают слишком низкие зарплаты. «Вот воспитал меня тренер, показал путь в футбол, вложил душу. Он должен был получить компенсацию, но деньги до него не дошли, как-то рассеялись. Какая у него дальше будет мотивация?! Конечно, он найдет другую работу, чтобы хоть как-то кормить семью», — заявил Глушаков.

При этом полузащитник отметил несоизмеримо большие выплаты профессиональным футболистам. «Им слишком рано платят большие деньги: начинаются эти машины налево и направо, клубы, ощущение, что ты всего добился и что тебе больше не нужно работать», — добавил он.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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